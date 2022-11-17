Помните мать, родившую 8 детей за раз? Вы ахнете, взглянув на ее фигуру

Надя Сулеман стала известна в 2009 году. Из-за врачебной ошибки 34-летняя американка родила сразу 8 детей, хотя к тому времени воспитывала уже шестерых наследников. В течение многих лет за каждым ее шагом следила публика и СМИ, пока многодетная мать не решилась полностью изменить свою жизнь.

Как оказалось, врач, делавший Сулеман процедуру ЭКО, подсадил ей сначала 6 эмбрионов, а потом еще 6, хотя подразумевается всего два. В итоге молодая мать, которая мечтала лишь о последнем, седьмом ребенке, стала вынашивать сразу 8, что стало для нее огромным шоком.

Несмотря на давление публики и врачей, она решила оставить всех детей и отказалась от аборта. После родов она столкнулась с излишним вниманием жителей страны, которые регулярно жаловались на нее органам опеки. Со временем же Сулеман осталась без выплат, которые получала из-за травмы спины, и была вынуждена зарабатывать деньги любыми способами, ведь получала лишь минимальные пособия как многодетная мать.

Так она попала в индустрию фильмов для взрослых. Знаменитость начала сниматься в интимных роликах и регулярно появлялась в откровенных фотосессиях. На этой работе она провела несколько лет, пока на нее не подали в суд по обвинениям в мошенничестве и присвоении пособий на детей. После этого Сулеман решила полностью изменить свою жизнь и отказалась от откровенных съемок.

Сегодня многодетная мать работает психологом. Она активно занимается спортом и следит за питанием всех своих детей, полностью исключив мясо и рыбу. Успокоение Сулеман находит в религии, а о своей жизни рассказывает в социальных сетях, где обрела большую поддержку от фанатов и множество комплиментов.