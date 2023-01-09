Помните мать Данилы Багрова? В лихие 90-е ей завидовали не просто так

Татьяна Захарова начала сниматься в кино еще в 1980-х. В основном ей доставались небольшие роли женщин из народа. Тем не менее о характерной актрисе не забыли даже после перестройки. В лихие 90-е ей наверняка завидовали многие коллеги: пока даже признанные звезды сидели без работы и вынуждены были менять профессию, Захарова по-прежнему играла своих малозаметных, но важных для сюжета героинь.

Кроме того, она успевала трудиться и в студии при Дворце культуры им. Горького, на базе которой вскоре возглавила театр. В 1997 году Алексей Балабанов доверил актрисе в фильме «Брат» роль матери Данилы Багрова, слова которой и заставили героя поехать в Санкт-Петербург.

За годы карьеры Татьяна успела реализоваться и в качестве режиссера театральных спектаклей. Актриса осталась на плаву и в новом тысячелетии, она снимается до сих пор и играет в основном старушек, соседок или матерей в российских сериалах. Ксения Каталымова, дочь Захаровой, также стала артисткой.