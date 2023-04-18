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Помните Машу из фильма «Географ глобус пропил»? Посмотрите, какой она выросла (фото)

18 апреля 2023 16:30
Помните Машу из фильма «Географ глобус пропил»? Посмотрите, какой она выросла (фото)

Фанаты осыпают артистку комплиментами.

Одной из первых ролей в карьере Анфисы Черных стала драма «Географ глобус пропил». В фильме она исполнила роль школьницы Маши Большаковой, которая влюблена в главного героя картины. Зрители и критики высоко оценили роль артистки, которая не остановилась на достигнутом и продолжила свой творческий путь.

Так, выпускница ГИТИСа успела поработать в комедии «Кухня. Последняя битва», в сериале «Доктор Преображенский» и, например, в детективной комедии «Хитровка. Знак четырех». Всего же в фильмографии знаменитости насчитывается уже 24 фильма и сериала.

Помните Машу из фильма «Географ глобус пропил»? Посмотрите, какой она выросла (фото)

Фанаты неизменно хвалят работу Анфисы, отмечая и ее талант, и красоту. По их мнению, 26-летнюю артистку смело можно считать одной из самых перспективных артисток России, а в будущем она неизменно добьется большого успеха.

«Божественная», «Настоящая красавица», — считают восхищенные фанаты.

Фото: Кадр из фильма «Географ глобус пропил», 2013, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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