Помните Машу из фильма «Географ глобус пропил»? Посмотрите, какой она выросла (фото)

Одной из первых ролей в карьере Анфисы Черных стала драма «Географ глобус пропил». В фильме она исполнила роль школьницы Маши Большаковой, которая влюблена в главного героя картины. Зрители и критики высоко оценили роль артистки, которая не остановилась на достигнутом и продолжила свой творческий путь.

Так, выпускница ГИТИСа успела поработать в комедии «Кухня. Последняя битва», в сериале «Доктор Преображенский» и, например, в детективной комедии «Хитровка. Знак четырех». Всего же в фильмографии знаменитости насчитывается уже 24 фильма и сериала.

Фанаты неизменно хвалят работу Анфисы, отмечая и ее талант, и красоту. По их мнению, 26-летнюю артистку смело можно считать одной из самых перспективных артисток России, а в будущем она неизменно добьется большого успеха.