Помните машинистку из фильма «Ищите женщину»? При виде ее мужа вас бросит в дрожь (фото)

Елена Денисова считается актрисой одной роли. В начале 80-х она появилась в картине «Ищите женщину», сыграв мадемуазель Виржинию Ренуар. Красавице-актрисе прочили невероятный карьерный взлет, но Денисова выбрала другой путь.

Впервые Елена появилась на экране в легендарном сериале «Место встречи изменить нельзя». Там ей досталась небольшая роль, но уже в следующей картине Денисова блистала. В телефильме «Ищите женщину» актриса сыграла эксцентричную машинистку. Елене даже не пришлось перевоплощаться: экранный образ соответствовал ее характеру на все 100%. По слухам, именно это и сгубило карьеру Денисовой. В те времена сформировался эталонный образ правильной и скромной советской девушки, а Елена являлась его полной противоположностью.

Вскоре Денисова перестала сниматься в кино и ушла в религию. Актриса полностью изменила свою жизнь и занялась благотворительностью. Позднее она вышла замуж за известнейшего историка Эдварда Радзинского, который старше ее на 24 года. Сейчас разница в возрасте стала особенно заметна — на фоне цветущей артистки супруг выглядит как старый дедушка. Но, несмотря на это, пара до сих пор счастлива.