Помните Машеньку из «Женской интуиции»? Вы потеряете дар речи, увидев актрису сейчас

Анастасия Зюркалова запомнилась многим благодаря своей роли в фильме «Женская интуиция». Зрителям сложно было не влюбиться в игру этой маленькой белокурой девочки.

С самого детства юная актриса увлекалась всем, чем только возможно. Она плавала, танцевала, фотографировала и даже рисовала. Особая любовь была к кинематографу, и с помощью родителей ей удалось реализовать свой талант. Девочка настолько серьезно относилась к съемкам, что ради фильма «Аврора» сбрила свои шикарные волосы.

Даже взрослые артисты не всегда могут решиться на такой шаг.

Закончив театральный институт, девушка стала требовательней относится к работе. Каждая ее роль поражает и трогает до глубины души.

Кроме таланта Анастасии, необходимо отметить и ее яркую внешность. Выделяющиеся глаза, грациозная шея и стройная фигура завораживают всех зрителей её новых работ.