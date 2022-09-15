Помните Марата Ка из «Квартирного вопроса»? Вот что с ним стало

Передача «Квартирный вопрос» каждое воскресенье собирала у экранов любителей отремонтировать или перепланировать свое жилище. Так российские зрители впервые увидели стильного архитектора и дизайнера по имени Марат Ка.

Уже потом были «Фазенда» и «Школа ремонта» и другие передачи, где он рассказывал о том, как облагородить то или иное пространство.

А вот о личной жизни Марата Ка, настоящая фамилия которого Кушелман, известно не так много. Он родился в 1970 году в СССР, но всю юность провел в Нью-Йорке, где и выучился на архитектора.

Америку он до сих пор считает своим вторым домом, и вместе со своей женой и пятью детьми живет на две страны. В США Марат востребован ничуть не меньше, чем в России — но живет все-таки в нашей стране, так как его супруга после 15 лет жизни захотела вернуться на родину.

Работу на телевидении Марат Ка считает не способом зарабатывания денег, а всего лишь своим хобби. Есть у него и собственная мастерская под названием «Лаборатория Марата Ка», управлением которой он и занят.

Все это значит, что нас еще может ждать не один проект с участием самого стильного дизайнера страны.