Помните малышку с львиной гривой? Вы будете разочарованы, увидев ее сейчас

Японка Чанко Кано, также известная как Бэби Чанко, стала звездой социальных сетей весной 2018 года, когда ей едва исполнилось пять месяцев. Весь мир узнал о ней, как о малышке с «львиной гривой», ведь с самого рождения на голове Чанко была самая настоящая копна густых, черных и непослушных волос.

Благодаря своей популярности юная японка быстро обзавелась несколькими сотнями тысяч подписчиков в своем блоге, которые регулярно следят за жизнью Чанко и ее родителей. Регулярно снималась она и в самых разных рекламных роликах, получая за это немалые гонорары и еще больше прославляя себя на всю Японию. Она даже сыграла в короткометражке под названием «Сказка о волосах», cпродюсированной знаменитой компанией Pantene.

Сейчас, спустя почти пять лет после своего рождения, малышка предпочитает держать свои волосы собранными в пучок или же заплетенными. Благодаря этому Чанко теперь похожа на самую обычную девочку, ничем не отличающуюся от своих сверстниц.