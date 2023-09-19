Помните малышку, которую нянчил Шурик? Вот куда пропала и как выглядит повзрослевшая актриса

«Операция „Ы“» — одна из любимейших комедий Леонида Гайдая, которую многие знают наизусть, но не перестают пересматривать. В фильме собрался звездный состав актеров, но не обошлось и без маленьких ролей. Именно такая досталась Татьяне Градовой, которая сыграла девочку Лену. За ней пришлось присматривать Шурику, подменяющему бабушку-сторожа.

Девочка изводила своего навязанного воспитателя. Кадры, над которыми хохотали миллионы, снимались не так просто. Например, эпизод, где Лена следит за бабушкой только одним глазом, девочке никак не удавался. Ей было всего четыре года, и убедить Татьяну Градову сделать то, что хотел режиссер, удалось только после обещания купить ей все, что она пожелает.

Таким образом кроха стала обладательницей большой и красивой куклы и решила не сниматься больше в кино. Однако в ГИТИС она все же поступила, правда, на театроведческий факультет. Сейчас Татьяна Градова пишет стихи и работает редактором литературного журнала.