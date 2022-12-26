Помните малышку из «Титаника»? Вы обомлеете, увидев ее сегодня (фото)

Александра Оуэнс-Сарно попала в кино случайно. На кастинг в фильм Джеймса Кэмерона «Титаник» она пошла за компанию с сестрой. Но пробы прошла именно Александра. От съемок с Леонардо ДиКаприо маленькая девочка осталась в полном восторге: она вспоминала, что молодой актер старался ее развлечь и угощал сэндвичами. Неудивительно, что Оуэнс-Сарно решила связать свою жизнь с кино.

Она окончила филологический факультет в университете родной Калифорнии. Александра сейчас не только ведет видеоблог и пишет книги и пьесы, но и снимается в короткометражных фильмах и выступает на театральной сцене. Сейчас 34-летняя актриса уже ничем не напоминает ту малышку из «Титаника» — узнать ее можно разве что по кудряшкам.

Пару лет назад она заявила подписчикам в соцсетях о расставании с бойфрендом. С тех пор о ее личной жизни ничего неизвестно, но, судя по снимкам, Александра не замужем и не имеет детей. Пока она сосредоточена на карьере и охотно делится кадрами с тренингов и актерскими импровизациями.