Помните малышку из «Минуты славы», которую распекли жюри? Она стала настоящей звездой

Жюри не оценило ее талант, зато она полюбилась миллионам зрителей.

Маленькая Вика Старикова из Нижнего Тагила запомнилась благодаря своему появлению в шоу «Минута славы». Членам жюри не понравилось выступление юной артистки – и они ее раскритиковали, не пропустив во второй тур. Но упертая девочка не сдалась и стала звездой соцсетей – сейчас ее клипы и каверы набирают миллионы просмотров.

Родители талантливой Вики признаются, что девочка полюбила музыку еще в три года. Когда маленькой певице было шесть лет, про нее сняли телевизионный сюжет для программы «Ты не поверишь».

После этого Вику Старикову заприметили продюсеры «Минуты славы» и стали настойчиво звать девочку на шоу, где попросили ее исполнить песню Земфиры «Жить в твоей голове».

Родители боялись отпускать девочку на программу – и не без оснований. Участие в шоу стало большим стрессом для юной артистки. После этого Вика приняла участие в «Поколении Next», но родители девочки перестали отпускать ее на телепрограммы.

Сейчас Вике Стариковой 14 лет. Девочка окончила музыкальную школу, поет песни, снимается в клипах, а на ее YouTube-канал подписано более миллиона человек.