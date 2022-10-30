Помните малышку из «Ловушки для родителей»? Вы ужаснетесь при виде постаревшей актрисы

С юных лет Линдси Лохан работала моделью, а в 10 лет симпатичная девочка получила свою первую роль – в мыльной опере «Другой мир». Уже в 12 Линдси проснулась звездой благодаря роли сестер-близняшек в фильме «Ловушка для родителей». И режиссеры, и зрители были в восторге от таланта юной актрисы.

В последующие годы Лохан сыграла во множестве популярных детских и подростковых фильмов –«Идеальная игрушка», «Дети-шпионы», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Поцелуй на удачу», «Отпуск по обмену», «Крутая Джорджия». Но популярность вскружила голову девушке – и она подсела на алкоголь и запрещенные вещества.

Картин с участием Линдси Лохан выходило все меньше, зато она все чаще становилась героиней скандалов.

Лохан срывала съемки, садилось пьяной за руль, попадала в тюрьму и едва не погибла от передозировки. Поклонники перестали узнавать любимую актрису, которая так резко состарилась.

Сегодня Линдси Лохан 36 лет – и кажется, ее черная полоса позади. Актриса порвала со вредными привычками и вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса. Сейчас пара живет в Дубае.