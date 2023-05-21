Помните малышку из «Ералаша» с боевым раскрасом? Сейчас вы точно ее не узнаете
Годы сделали свое дело.
Анна Назарьева стала главной звездой четырнадцатого выпуска «Ералаша» под названием «Детективная история». Актриса сыграла малышку, которая так увлеклась нанесением косметики, что напугала бандитов своим боевым раскрасом.
В забавном эпизоде знаменитость засветилась, когда ей было всего четыре года. Впоследствии артистка появилась еще в двух выпусках юмористического киножурнала — в одном из них она играла уже будучи взрослой.
Звезде прочили блестящее актерское будущее, но смелые надежды не оправдались.
Назарьева снималась в кино, но в какой-то момент пропала со всех радаров. Оказалось, что артистка покинула съемочные площадки из-за болезненного развода с мужем.
Теперь она крайне редко появляется на телевидении. Актрисе 53 года, и в ней уже невозможно узнать ту самую рыжеволосую девчонку, пожелавшую постигнуть азы мейкапа.