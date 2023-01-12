Помните малыша со знаменитого фото? Посмотрите, каким он вырос (фото)

Существует не так много всемирно известных фотографий, но именно этот снимок разлетелся по всей планете, ужаснув тысячи людей. Им поделилась Анна Рингрен Ловен, женщина с добрым сердцем, которая знала о бедственном положении детей в Африке и даже основала свой благотворительный фонд помощи.

Благодаря Анне об этом хрупком мальчике узнали мировые СМИ, и он смог выжить. Картинка с малышом быстро обрела популярность, и неравнодушные люди уже в первые дни после публикации смогли собрать миллион долларов. Этих средств хватило на лечение, и теперь ребенок здоров и полон сил.

Сегодня маленький африканец напоминает обычного школьника. Он ходит на уроки, увлекается футболом и рисованием, а от ужасного прошлого не осталось ни следа. Малыш даже носит другое имя. Анна зовет его Хоуп, что в переводе означает надежда. Женщина очень близка с мальчиком и часто навещает его, чему он явно рад.