Помните маленькую цыганку из фильма «Табор уходит в небо»? Вот какая она сейчас

Актриса и певица Алена Бузылева прославилась еще в детстве, исполнив роль маленькой цыганки в картине Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». Яркие глаза, широкая улыбка и звонкий голос покорили зрителей по всему Советскому Союзу. С выхода картины прошло почти 50 лет, но цыганка Алена не перестала петь.

На съемки девочка попала практически случайно. Ее отец и брат работали на «Мосфильме» и взяли Алену с собой на студию. Именно брат уговорил будущую актрису пройти пробы. Настоящая цыганка по происхождению, она явилась в спортивном костюме и со следами мороженого на лице и спела «Нанэ цоха». Режиссер был сражен наповал, он поднял Алену на руки и закричал: «Я нашел золото!»

После съемок в фильме Бузылева продолжила учиться в школе, и только после ее окончания вернулась к актерской карьере. Она снялась в нескольких фильмах, но жизнь свою посвятила московскому цыганскому театру «Ромэн». Алена исполняет цыганские народные песни — ее голос с годами стал только лучше и богаче.

Из очаровательной малышки Алена Бузылева стала яркой и привлекательной женщиной, которую годы только красят. Лишь глаза остались прежними — пронзительными и яркими.