Помните маленького Снейпа из «Гарри Поттера»? Он вырос красавцем

Узнать в нем сейчас того черноволосого мальчика практически невозможно.

Настоящие поттероманы с легкостью вспомнят мальчика, который сыграл роль юного Северуса Снейпа в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II». История безответной любви будущего профессора зельеварения к матери Гарри никого не оставила равнодушным.

Но вот узнать исполнителя этой роли — юного британца Бенедикта Кларка — в наши дни очень сложно. Чтобы сыграть черноволосого и черноглазого Снейпа, пятнадцатилетнему на тот момент Кларку пришлось перекрасить волосы и вставить контактные линзы.

После выхода «Даров Смерти», ставших для него ярчайшим кинодебютом, Бенедикт снялся в ряде британских короткометражек, а вот на большом экране не появлялся вплоть до последнего времени. С 2022 года его можно увидеть в одной из второстепенных ролей в детективном сериале «Убийство в Провансе».

Актер (в центре) активно ведет соцсети, но о своих дальнейших планах пока не распространяется.