Помните мальчишку с упаковки «Киндера»? Теперь его можно узнать только по глазам

Шоколад Kinder осчастливил за 21 год существования на российском рынке миллионы детей и взрослых. И, конечно же, все хоть раз видели рыжего мальчугана на яркой и запоминающейся обертке.

Ребенок, ставший лицом прославленной марки, проснулся знаменитым в одночасье. Как же сложилась его судьба после такого головокружительного взлета? Сейчас Джошу Бейтсону из Великобритании 28 лет. Улыбчивый рыжий мальчишка вырос в незаурядного красавца, поэтому теперь его просто не узнать.

Парень работает моделью и активно занимается ведением соцсетей. У Бейтсона уже более ста тысяч подписчиков, которые неустанно ставят лайки и репостят его публикации.

Неизвестно, стал бы он таким популярным без сильного толчка в виде контракта с компанией Ferrero, но отметим, что далеко не каждый ребенок, который обретает однодневную славу, способен ее удержать, когда вырастет.