Помните мальчика, сходившего за хлебушком в «Ералаше»? Вот что с ним стало

В 90-е редкие зрители не смотрели выпуски юмористического журнала «Ералаш». И эпизод «Выручи меня» 1999 года был одним из самых известных. Героиня Юли Волковой, будущей солистки «Тату», подговаривала случайного мальчика притвориться ее бойфрендом, чтобы позлить своего парня. Этим лжевозлюбленным оказывался Антон Колесников, который произносит по сценарию фразу, ушедшую в народ: «Ну ничего себе, сходил за хлебушком!».

Юный актер с богатой мимикой снялся еще в нескольких сериях «Ералаша». Также он получил роль в популярном молодежном сериале «Простые истины». Но других громких кинопроектов в его фильмографии не было.

Колесникову уже 38 лет, он принял участие в 26 фильмах и сериалах. В основном ему доставались эпизодические персонажи. Например, роль нарколога в свежем многосерийном проекте «Почка». Антон считает себя преимущественно театральным актером: он выходит на сцену в премьерных постановках в театре имени Ермоловой.

По-настоящему его талант раскрылся в дубляже. Голосом Колесникова говорит Диппер из мультсериала «Гравити Фолз» и Донателло из «Черепашек-ниндзя». Всего он озвучил более 250 персонажей, в том числе в оскароносных зарубежных лентах.