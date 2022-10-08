Помните мальчика с упаковки шоколада Kinder? Вы не поверите, каким красавчиком он вырос

Все хоть раз видели упаковку Kinder с широко улыбающимся мальчишкой. Но Джош Бейтсон, снявшийся в 6-летнем возрасте для рекламы шоколада, уже давно не ребенок. В этом году британцу исполнилось 28 лет.

Обаятельного мальчика на кастинг привела мама – и с тех пор Бейтсон снялся для множества других рекламных проектов. Несмотря на успешную карьеру, молодой человек все же решил получить образование и в 2016 году закончил престижный британский университет Лафборо по специальности политолога-международника.

Сегодня Джон Бейтсон продолжает работать моделью, активно ведет соцсети, часто путешествует и увлекается серфингом. О личной жизни молодой человек предпочитает не распространяться, но известно, что у него есть сестра-двойняшка Эванжелина.