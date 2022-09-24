Помните мальчика с сачком, которого любили все в СССР? Его постигла жуткая участь

Талантливый мальчишка так и не стал звездой.

Актера Вячеслава Царева знают благодаря роли забавного мальчишки с сачком в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!». Славику было 13 лет, когда он сыграл маленькую, но судьбоносную роль. Следующей знаковой работой была роль Андрейки в фильме Тарковского «Андрей Рублев». За ней последовал Анчутка в картине «В тринадцатом часу ночи».

После школы Царев пошел служить на флот и завязал с кино. Бывший актер был дважды женат. Он пошел работать на завод – и журналисты решили взять интервью у того самого мальчика с сачком.

Правда, в материале не были упомянуты владельцы предприятия, за что Вячеслава Царева уволили с работы.

В последующие годы он работал грузчиком, сторожем, уборщиком, дворником и торговал мороженым. Жена Царева много болела, но и самого актера подводило здоровье. В 55 лет артист умер после второго инсульта, а спустя две недели ушла из жизни и его любимая жена. В 2012 году поклонники Вячеслава Царева установили на его могиле памятник со знаменитой фразой: