Помните мальчика с этикетки советской сгущенки? Посмотрите, каким он вырос

Сгущенка «Первомайская» занимает почетное место на столе не одного поколения россиян. Поклонники высоко ценят ее за вкус и качество, однако мало кто догадывается о судьбе мальчика, украшающего ее упаковку.

Как оказалось, на этикетке сгущенного молока вполне настоящий ребенок — Александр Бабич. В детстве его дедушка работал заместителем директора на «Первомайском молочно-консервном заводе», где и разрабатывали упаковку. Он с помощью связей попросил художника Виктора Усовича нарисовать портрет внука, а потом тетя Бабича помогла эскизу упаковки оказаться на столах партийных руководителей.

С того времени мальчик украшает все банки сгущенного молока. Однако это не помогло ему стать знаменитым: необычный опыт никак не изменил его жизнь. После окончания школы он пошел учиться в Одесский государственный университет и Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова и стал краеведом. С годами он открыл туристическую фирму «Тудой-Сюдой», которая занимается организацией туров по его родному краю.

Сегодня в Бабиче уже нельзя узнать белокурого мальчика с упаковки. Прошедшие годы сказались на внешности знаменитости, а сам он вспоминает о сгущенке лишь с улыбкой, как о забавном детском приключении.