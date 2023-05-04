Помните мальчика, который с легкостью двигал самолеты и корабли? Вот какой он сейчас

Еще 20 лет назад вся страна обсуждала юного таланта Брюса Хлебникова. Молодой спортсмен передвигал автомобили и самолеты и 34 раза оказывался в «Книге рекордов Гиннесса». Многие были уверены, что из Брюса вырастет популярный артист, известный во всем мире, но в 21 год он решил оставить публичную жизнь.

Как позднее рассказывал сам Хлебников, он решил попробовать свои силы в сфере бизнеса. Мужчина открыл несколько компаний, среди которых, например, автосервисы, но не добился успеха. И поэтому не так давно он решил вернуться в шоу-бизнес.

Хлебников уже успел сняться в нескольких картинах и записать композицию вместе с певицей Zivert. О своем творчестве он рассказывает в социальных сетях, где весьма откровенно общается с фанатами. Также Брюс делится роликами с тренировок и хвастается своей физической формой.

Пользователи Сети уверены, что талантливый Хлебников вновь добьется успеха, ведь знаменитость непременно завоюет фанатов по всей стране при помощи своей харизмы.