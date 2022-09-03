Помните мальчика из «Похороните меня за плинтусом»? Он вырос писаным красавцем

Только одно воспоминание об автобиографическом фильме «Похороните меня за плинтусом» может вогнать в дрожь. Настолько сильной получилась трагическая история маленького мальчика Саши, что зрители не забывают о ней спустя годы. Такой эффект, конечно, был бы невозможен без сильной актерской работы Александра Дробитько, исполнившего главную роль.

Работа в этом психологическом фильме была дебютной для актера, но оказалась настолько хорошей, что он сразу же был выдвинут на престижную премию «Золотой орел». Спустя годы от того забитого жизнью мальчика не осталось и следа. Артист появлялся в таких проектах, как «Мосгаз», «Палач», «Разведчицы» и «Катран», а также выходил на сцену Александрийского театра в Санкт-Петербурге. По новым работам можно понять, что удачно сыгранный образ отчаянного школьника смог сделать из Александра перспективного артиста и миловидного юношу. Печальный взгляд ребенка превратился в суровую сосредоточенность, а худощавая от голода и горя фигура ― в спортивное телосложение.

Отметим, что профильное образование артист получил только в этом году. В скором времени мы наверняка увидим его в разных проектах, где он сможет применить на практике все произошедшие с ним метаморфозы.