Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать

В конце нулевых интернет взорвало видео, на котором пухлый мальчик рассказывает анекдот про повара и задорно смеется. Фразу «Повар спрашивает повара» знали тогда все дети и подростки.

Мальчик из мема уже вовсе не мальчик – его зовут Антон Сидоров и ему уже 27 лет. Молодой человек живет в Санкт-Петербурге, он учился в Высшей школе экономики, но бросил университет, также он пробовал себя в бизнесе, но бар Сидорова быстро разорился.

За эти годы герой мема заметно похудел и сбросил около 50 килограмм. Антон Сидоров творческий парень – одно время у него даже была своя группа «Панда Бутина».

В 2019 году в жизни Сидорова произошло загадочное происшествие. В его квартире нашли мертвую 17-летнюю девушку, скончавшуюся от передозировки лекарственными препаратами. Ей оказалась подруга Антона. В Интернете Сидорова даже подозревали в ее убийстве, однако установить причастность интернет-звезды к смерти девушки не удалось.