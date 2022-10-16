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Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать

16 октября 2022 07:45
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать

Похудел и стал героем криминальной истории.

В конце нулевых интернет взорвало видео, на котором пухлый мальчик рассказывает анекдот про повара и задорно смеется. Фразу «Повар спрашивает повара» знали тогда все дети и подростки.

Мальчик из мема уже вовсе не мальчик – его зовут Антон Сидоров и ему уже 27 лет. Молодой человек живет в Санкт-Петербурге, он учился в Высшей школе экономики, но бросил университет, также он пробовал себя в бизнесе, но бар Сидорова быстро разорился.

За эти годы герой мема заметно похудел и сбросил около 50 килограмм. Антон Сидоров творческий парень – одно время у него даже была своя группа «Панда Бутина».

В 2019 году в жизни Сидорова произошло загадочное происшествие. В его квартире нашли мертвую 17-летнюю девушку, скончавшуюся от передозировки лекарственными препаратами. Ей оказалась подруга Антона. В Интернете Сидорова даже подозревали в ее убийстве, однако установить причастность интернет-звезды к смерти девушки не удалось.

Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Фото: Кадры из YouTube-шоу "Небармен" (2022)
Алла Новикова
Алла Новикова
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