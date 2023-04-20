Помните мальчика из мема про повара? Над его судьбой, увы, не посмеешься (видео)

Антон Сидоров известен на всю страну как герой видео «Повар спрашивает повара». Заводной мальчик веселит уже не одно поколение пользователей Сети, однако далеко не все знают, как трагично сложилась его судьба.

Дело в том, что четыре года назад в жизни Сидорова произошло весьма трагичное происшествие. Правоохранительные органы обвинили его в убийстве, ведь нашли в квартире блогера мертвую девушку, которая скончалась от передозировки лекарствами.

В итоге все обвинения с Сидорова сняли, но случившееся весьма сильно повлияло на него.

При этом и все начинания интернет-знаменитости заканчиваются неудачами. Уже после учебы в Высшей школе экономики в Санкт-Петербурге Сидоров пытался открыть бар и занимался музыкой, но не смог добиться успеха.

Сейчас герой видео ведет затворнический образ жизни и лишь изредка появляется в YouTube-шоу, где рассказывает про свою непростую судьбу.