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Помните мальчика из фильма «Место встречи изменить нельзя»? Не поверите, кто его брат

7 октября 2022 14:45
Помните мальчика из фильма «Место встречи изменить нельзя»? Не поверите, кто его брат

Жизнь актера сложилась так же трагически, как и на экране.

Отечественные киноманы прекрасно знают актера Владимира Епифанцева — звезду фильма «Зеленый слоник», сериалов «Лютый» и «Фартовый» и многочисленных рекламных роликов.

Но вот о том, что его брат тоже был актером, известно совсем немногим. А между тем в жизни Михаила Епифанцева была одна пусть и трагическая, но по-настоящему звездная роль.

Сыновья актера Георгия Епифанцева с самого детства привыкли к сцене и камерам, поэтому никто в семье не удивился, когда режиссер Станислав Говорухин пригласил девятилетнего Мишу на пробы для роли в легендарной картине «Место встречи изменить нельзя». Там мальчик сыграл внука сторожа, которого убивают бандиты из банды «Черная кошка». Помните мальчика из фильма «Место встречи изменить нельзя»? Не поверите, кто его брат

После школы Михаил попытался стать студентом ВГИКа, но у него не получилось. Не смог он построить и счастливую театральную карьеру. А вскоре к этому добавились и тяготы в личной жизни: артисту в одиночку пришлось воспитывать собственного сына с тяжелой формой ДЦП.

Не сумев справиться с навалившимися сложностями, Епифанцев погрузился в депрессию и начал пить. А через несколько лет увлекся и запрещенными веществами. В ноябре 1998 года его не стало, и, по словам матери актера, причину смерти сына никто толком даже не выяснял.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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