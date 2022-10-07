Помните мальчика из фильма «Место встречи изменить нельзя»? Не поверите, кто его брат

Жизнь актера сложилась так же трагически, как и на экране.

Отечественные киноманы прекрасно знают актера Владимира Епифанцева — звезду фильма «Зеленый слоник», сериалов «Лютый» и «Фартовый» и многочисленных рекламных роликов.

Но вот о том, что его брат тоже был актером, известно совсем немногим. А между тем в жизни Михаила Епифанцева была одна пусть и трагическая, но по-настоящему звездная роль.

Сыновья актера Георгия Епифанцева с самого детства привыкли к сцене и камерам, поэтому никто в семье не удивился, когда режиссер Станислав Говорухин пригласил девятилетнего Мишу на пробы для роли в легендарной картине «Место встречи изменить нельзя». Там мальчик сыграл внука сторожа, которого убивают бандиты из банды «Черная кошка».

После школы Михаил попытался стать студентом ВГИКа, но у него не получилось. Не смог он построить и счастливую театральную карьеру. А вскоре к этому добавились и тяготы в личной жизни: артисту в одиночку пришлось воспитывать собственного сына с тяжелой формой ДЦП.

Не сумев справиться с навалившимися сложностями, Епифанцев погрузился в депрессию и начал пить. А через несколько лет увлекся и запрещенными веществами. В ноябре 1998 года его не стало, и, по словам матери актера, причину смерти сына никто толком даже не выяснял.