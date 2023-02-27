Помните Людочку из фильма «Москва слезам не верит»? Вот почему за нее переживала вся Россия

Мелодрама «Москва слезам не верит» стала для многих актеров главным кинопроектом в карьере. Эта участь постигла Людмилу Стоянову, сыгравшую роль корреспондентки Людочки. Ее героиня брала интервью у молодой Кати Тихомировой. Как сложилась судьба Стояновой после появления в легендарном фильме?

Участь актрисы нельзя назвать завидной. 27 лет назад она оказалась на грани жизни и смерти, и вся страна переживала за Стоянову. Людмила едва не погибла после того, как ее сбила машина. Другой пешеход, находившийся рядом с ней, скончался на месте, а Стоянова оказалась в реанимации.

Однако наказать водителя авто не удалось. Более того, он пытался обвинить в произошедшем пешеходов, которые якобы «болтали» на зебре и не заметили его машину. Стоянова выкарабкалась. Однако через два года после этого инцидента скончался ее супруг, который тяжело переживал то злосчастное ДТП с женой.

Сегодня 76-летняя актриса живет одна, о ней заботится социальная служба. Детей у нее нет. Коллеги по цеху почти не общаются со Стояновой, а Вера Алентова при встрече ее даже не узнала. О том, как сложилась ее жизнь, Людмила рассказала журналистам издания Prozvezd.