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Помните Людмилу Михайловну из «Папиных дочек»? Вы будете шокированы изменениями во внешности актрисы

12 ноября 2022 11:00
Помните Людмилу Михайловну из «Папиных дочек»? Вы будете шокированы изменениями во внешности актрисы

Стройная красотка.

Анна Димова прославилась благодаря ролям Амуры Буйо в сериале «Не родись красивой» и учительницы Людмилы Михайловны в «Папиных дочках». Также вы могли видеть актрису в сериалах «Охота на асфальте», «Атлантида», «Метод Лавровой», «Людмила Гурченко» и «Воронины».

Сейчас 42-летнюю Димова не так часто мелькает в кино и на телевидении. Первый супругом актрисы стал ассистент режиссера Леонид Федоров, но их брак распался.

Сейчас Анна Димова замужем за Павлом Масловым – пара воспитывает сына Егора.

С годами Димова заметно изменилась – похудела и похорошела, и в ней уже трудно узнать эксцентричную Людмилу Михайловну.

Помните Людмилу Михайловну из «Папиных дочек»? Вы будете шокированы изменениями во внешности актрисы
Фото: Globallookpress.com, кадры из сериала "Папины дочки" (2007-2013)
Алла Новикова
Алла Новикова
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