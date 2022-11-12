Помните Людмилу Михайловну из «Папиных дочек»? Вы будете шокированы изменениями во внешности актрисы

Анна Димова прославилась благодаря ролям Амуры Буйо в сериале «Не родись красивой» и учительницы Людмилы Михайловны в «Папиных дочках». Также вы могли видеть актрису в сериалах «Охота на асфальте», «Атлантида», «Метод Лавровой», «Людмила Гурченко» и «Воронины».

Сейчас 42-летнюю Димова не так часто мелькает в кино и на телевидении. Первый супругом актрисы стал ассистент режиссера Леонид Федоров, но их брак распался.

Сейчас Анна Димова замужем за Павлом Масловым – пара воспитывает сына Егора.

С годами Димова заметно изменилась – похудела и похорошела, и в ней уже трудно узнать эксцентричную Людмилу Михайловну.