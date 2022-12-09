Помните любителя булочек из «Комиссара Рекса»? Сегодня он повергнет вас в шок (фото)

Криминальный австро-немецкий сериал «Комиссар Рекс» стал мировым хитом и сделал исполнителей главных ролей звездами. Но лишь Карлу Марковицу, сыгравшему Эрнеста Штокингера, удалось достичь головокружительного успеха.

Участие в «Комиссаре Рексе» стало для актера дебютом на телевидении. Инспектор австрийской полиции Штоки получился в исполнении Марковица правильным, честным и обаятельным героем. Однако Эрнест не любил собак, поэтому его отношения с главным персонажем Рексом складывались сложно. Зато Штоки обожал булочки с колбасой, особенно с огурчиками.

После «Комиссара Рекса» был отснят сериал спин-офф «Штокингер», где Марковиц сыграл главную роль. Проект продержался год, но перед актером открылась дверь в большое кино. Артист снимался у самого Уэса Андерса в нашумевшей ленте «Отель „Гранд Будапешт“» и появился в картине именитого режиссера Терреса Малика «Тайная жизнь». Марковиц успешно реализовал себя и как постановщик: его дебютный фильм «Дыхание» получил награду на Каннском фестивале.

Актер живет в Вене со своей супругой и двумя детьми. Сегодня в нем уже не узнать того Штоки — Марковиц отпустил бороду и стал выглядеть намного старше.