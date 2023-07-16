Помните любимый в СССР фильм «Эммануэль»? Он побил немыслимый рекорд

Волнующая откровенная мелодрама «Эммануэль» 1974 года произвела фурор во всем мире. Картину обожали в перестроечном СССР: почти в каждой семье тайно хранились кассеты с этим фильмом.

В родной Франции «Эммануэль» любили не меньше. Дошло даже до того, что в одном из кинотеатров Парижа ленту крутили целых 11 лет подряд. Это уникальное достижение попало в «Книгу рекордов Гиннесса». Это кажется невероятным, ведь сначала мелодраму запретили во Франции.

Ленте «Эммануэль» перекрыл кислород тогдашний президент Жорж Помпиду. Но как только власть перешла в руки Жискара д’Эстена, картина вышла на большие экраны. Этот президент, к слову, приходился женихом Сильвии Кристель, исполнительнице главной роли.

Фильм стал мировой сенсацией и вошел в классику европейского кино. Картина «Эммануэль» положила начало эротическому «буму». Режиссеров вдохновил немыслимый успех французской ленты, и жанр начал мощно прогрессировать. Однако рекорд «Эммануэль» никому побить не удалось.