Помните любимый миллионами сериал «Рабыня Изаура»? Вот как сейчас выглядит главная героиня

Сериал «Рабыня Изаура», вышедший на экраны в 1976 году, имел оглушительный успех. Проект стал первой бразильской «мыльной оперой», покорившей зрителей по всему миру. Не остались в стороне и жители СССР, спешившие по вечерам домой, чтобы успеть к началу очередной серии.

Фанаты сериала и не подозревали, что для исполнительницы главной роли Луселии Сантуш съемки стали дебютом в кино. Она буквально проснулась звездой, став очень востребованной актрисой в Бразилии. Проекты с ней выходили каждый год, правда, ни один из них больше не повторил международной известности «Рабыни Изауры».

А вот личная жизнь Луселии складывалась непросто. В 1975 году она вышла замуж за дирижера Джона Нешлинга, от которого спустя 7 лет родила сына Педро. Когда мальчику исполнилось 12 лет, его родители развелись. После первой неудачной попытки актриса больше не связывала себя узами брака.

Сейчас Сантуш 65 лет, она ушла из кино на заслуженный отдых. Актриса переехала в Португалию, увлеклась йогой, вегетарианством и тибетской медициной. Кроме того, Луселия проповедует буддизм. По ее мнению, такой образ жизни позволил ей сохранить фигуру и здоровье. Актриса отвергает идею пластических операций и не скрывает морщины на лице. В свободное время она с удовольствием нянчится с внучкой Каролиной.