Помните любимую Джимми из «Танцора диско»? Ее судьба сложилась весьма печально

С раннего детства Ким Яшпал мечтала блистать на сцене. Карьеру будущая звезда начала в качестве модели, но отношения с актером и режиссером Дэнни Дензонгпой сделали ее по-настоящему знаменитой.

Именно благодаря протекции возлюбленного Ким попала в картину «Танцор диско», став звездой не только в родной Индии, но и всего мира. После этого она снималась еще долгие годы, завоевывая признание зрителей, однако спустя 10 лет отношений рассталась с Дензонгпой.

Разрыв отношений весьма негативно отразился на ее карьере. Эффектную артистку перестали приглашать в кино, и постепенно ее слава сошла на нет.

Оставшись без работы Яшпал сконцентрировалась на семье. Она занялась воспитанием двух дочерей и полностью посвятила себя быту. Вот уже 30 лет она не снимается в кино, не появляется на ковровых дорожках и ведет жизнь обычной домохозяйки, полностью забыв о свете софитов и мировой популярности.