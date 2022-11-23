Помните лысую Мэрилин из «Брата 2»? Ахнете, какой красивой выросла ее дочь

Дарья Юргенс стала известна по десяткам ярких ролей, но самой культовой из них стала героиня Мэрилин в фильме Алексея Балабанова «Брат 2». Миллионы поклонников внимательно следили за жизнью артистки, но Дарья всегда старательно скрывала свою личную жизнь от посторонних.

Так, мало кто из поклонников догадывался, что в 2003 году актриса стала матерью, и на свет появилась ее дочь Александра. По данным СМИ, отцом девочки стал ее коллега, который принял решение не участвовать в воспитании наследницы. Александра даже не знает, кем именно является ее отец, и носит фамилию своего дедушки Лесникова.

О жизни дочери Юргенс рассказывает в своих социальных сетях. Крайне редко она делится снимками Александры, которые собирают восторженные отклики публики. Как отмечают фанаты, дочь артистки выросла очень красивой и точно добьется успеха на модельном или актерском поприще.