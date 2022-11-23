Помните лысую Мэрилин из «Брата 2»? Ахнете, какой красивой выросла ее дочь
Публика не может сдержать восторга, обсуждая ее снимки.
Дарья Юргенс стала известна по десяткам ярких ролей, но самой культовой из них стала героиня Мэрилин в фильме Алексея Балабанова «Брат 2». Миллионы поклонников внимательно следили за жизнью артистки, но Дарья всегда старательно скрывала свою личную жизнь от посторонних.
Так, мало кто из поклонников догадывался, что в 2003 году актриса стала матерью, и на свет появилась ее дочь Александра. По данным СМИ, отцом девочки стал ее коллега, который принял решение не участвовать в воспитании наследницы. Александра даже не знает, кем именно является ее отец, и носит фамилию своего дедушки Лесникова.
О жизни дочери Юргенс рассказывает в своих социальных сетях. Крайне редко она делится снимками Александры, которые собирают восторженные отклики публики. Как отмечают фанаты, дочь артистки выросла очень красивой и точно добьется успеха на модельном или актерском поприще.
«Красавица!», «Как на маму похожа, очень красивая девочка», — пишут пользователи Сети.