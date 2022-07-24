Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать

Дарья Юргес создала незабываемой образ девушки с низкой социальной ответственностью по имени Мэрилин (она же Даша) в фильме «Брат 2». Режиссер Алексей Балабанов точно знал, как выделить героиню из массы талантливых актеров — сделать ее точной противоположностью скромного главного героя.

Актриса предстала перед зрителями в мини юбке, глубоком декольте, броском макияже и, главное, с обритой головой. Такой россияне и запомнили Юргес, в фильмографии которой при этом почти полсотни разных проектов.

Сейчас Дарье 54 года. После сотрудничества с Балабановым она сыграла в таких сериалах как «Каменская», «Ментовские войны», «Морские дьяволы» и не только. Кроме того Юргес играет в мюзиклах театра «Балтийский дом» в Санкт-Петерурге.

«Брат 2» для артистки был всего лишь вторым фильмом в карьере. О съемках она вспоминала с ностальгией и теплотой, делясь подробностями о различных казусах. Так, по словам Дарьи, за свой провокационный образ ей едва не досталось от «соперниц» на улицах Нью-Йорка, которые посчитали, что она отнимает у них работу.

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