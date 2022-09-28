Помните лягушонка Crazy Frog? Британцы возненавидели его не просто так

Почти 20 лет назад, в 2003 году, шведский дизайнер Эрик Вернквист придумал компьютерного персонажа — лягушонка Crazy Frog. Эрик и не подозревал, какой фурор вызовет его герой. Он надеялся, что рисованная «мультяшка» просто будет сопровождать созданный звуковой эффект, напоминающий урчание двигателя мопеда. Но уже через 2 года у лягушки появился собственный клип с ремиксом на песню Axel F. Видео было выложено в Сеть в 2009 году, за это время его посмотрело более 13 млн человек.

Песня надолго обосновалась в чартах разных стран мира — от Ирландии до Австралии и Турции. Crazy Frog превратился в товарный знак, под которым выпускались альбомы, распространялись рингтоны, создавались игрушки, кружки и тарелки.

Не обошлось и без скандалов. Например, британцы в 2005 году оказались оскорблены рекламной кампанией, в которой лягушонок позировал обнаженным, демонстрируя зрителям все, что было скрыто под его штанами. Такой эпатаж в стране не оценили и потребовали от дизайнеров перерисовать ролик. Создателям пришлось пойти на уступки разгневанным британцам.