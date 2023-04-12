Помните Лилю из сериала «Дочки-матери»? Вы будете ошеломлены, узнав, что с ней стало (фото)

Юлия Маврина недаром считается одной из наиболее привлекательных российских актрис. Раньше она очень активно принимала участие в съемках, а вот сейчас ее невозможно увидеть в новых проектах. Поклонники очень обеспокоены этим фактом.

Мавриной постоянно давали роли романтичных и очень элегантных девушек. Как оказалось, в жизни актриса была такой же. Однако судьба ее сложилась вовсе не романтично.

После развода с первым мужем дочь осталась с отцом, но через некоторое время он вернул девочку Юлии, а сам покончил с собой. Это очень подкосило актрису. Сейчас она предпочитает отшельническую жизнь, живет за городом в глубинке, но выглядит так же привлекательно, как и раньше.

Юлия часто подчеркивает, что с ней произошло слишком много событий, которые не должны были случаться так рано. Теперь она не торопится жить и много времени уделяет духовному развитию.