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Помните Левушкина из «АБВГДейки»? Не поверите, что с ним стало

19 июля 2023 20:30
Помните Левушкина из «АБВГДейки»? Не поверите, что с ним стало

После ухода с программы его ждал невероятный поворот судьбы.

Детская телепередача «АБВГДейка» прославила Валерия Левушкина на весь СССР. Артист посвятил программе несколько лет своей жизни, после чего внезапно исчез с радаров.

Оказывается, Левушкин стал худруком ансамбля «Бим-Бом», который снискал огромную популярность не только в России. Проект Валерия Владимировича стал событием во всем мире. В конце 90-х «Бим-Бом» одержал три победы на американском конкурсе сценического искусства. Такое достижение говорит о многом.

Сегодня 69-летний Левушкин остается руководителем своего детища, а также занимается продюсированием и режиссурой. Кроме того, на счету артиста несколько ролей в кино.

С середины прошлого десятилетия Валерий Владимирович ведет уединенный образ жизни. Левушкин не общается с прессой, не появляется на совместных снимках с подопечными и даже наблюдает за исполнением их номеров не вживую, а на экране.

Помните Левушкина из «АБВГДейки»? Не поверите, что с ним стало

Неизвестно, как обстоят дела Валерия Владимировича на личном фронте. На вопросы о семье он дает крайне размытые ответы.

Фото: кадр из телепередачи «АБВГДейка», видеохостинг YouTube
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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