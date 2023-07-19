Помните Левушкина из «АБВГДейки»? Не поверите, что с ним стало

Детская телепередача «АБВГДейка» прославила Валерия Левушкина на весь СССР. Артист посвятил программе несколько лет своей жизни, после чего внезапно исчез с радаров.

Оказывается, Левушкин стал худруком ансамбля «Бим-Бом», который снискал огромную популярность не только в России. Проект Валерия Владимировича стал событием во всем мире. В конце 90-х «Бим-Бом» одержал три победы на американском конкурсе сценического искусства. Такое достижение говорит о многом.

Сегодня 69-летний Левушкин остается руководителем своего детища, а также занимается продюсированием и режиссурой. Кроме того, на счету артиста несколько ролей в кино.

С середины прошлого десятилетия Валерий Владимирович ведет уединенный образ жизни. Левушкин не общается с прессой, не появляется на совместных снимках с подопечными и даже наблюдает за исполнением их номеров не вживую, а на экране.

Неизвестно, как обстоят дела Валерия Владимировича на личном фронте. На вопросы о семье он дает крайне размытые ответы.