Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Помните Леру Мастерко из «Дома-2»? Вот как выглядит сейчас фаворитка Должанского

Помните Леру Мастерко из «Дома-2»? Вот как выглядит сейчас фаворитка Должанского

12 ноября 2022 20:00
Помните Леру Мастерко из «Дома-2»? Вот как выглядит сейчас фаворитка Должанского

Мать-одиночка.

Рыжеволосая Лера Мастерко стала одной из самых запоминающихся участниц проекта «Дом-2». Лера пришла на шоу в далеком в 2011 году, заявив, что ищет будущего мужа. С Филиппом Алексеевым красавица отношений построить не смогла, как и с Олегом Майами и другими мужчинами телестройки. Но удача улыбнулась ей с фриком Николаем Должанским – правда, очевидно, что это был всего лишь пиар.

После безуспешных попыток построить любовь Лера Мастерко покинула проект, а вскоре вернулась в родной Новокузнецк.

Лера устроилась менеджером, вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, однако брак вскоре распался.

Поклонники звезды были в шоке, узнав, что экс-участница «Дома-2» родила ребенка. О том, кто стал отцом первенца телезвезды, неизвестно. Бывшая скандалистка теперь не раскрывает подробностей своей личной жизни.

Помните Леру Мастерко из «Дома-2»? Вот как выглядит сейчас фаворитка Должанского
Фото: соцсети, кадры из телешоу "Дом 2" (2004-2020)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video