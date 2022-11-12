Помните Леру Мастерко из «Дома-2»? Вот как выглядит сейчас фаворитка Должанского

Рыжеволосая Лера Мастерко стала одной из самых запоминающихся участниц проекта «Дом-2». Лера пришла на шоу в далеком в 2011 году, заявив, что ищет будущего мужа. С Филиппом Алексеевым красавица отношений построить не смогла, как и с Олегом Майами и другими мужчинами телестройки. Но удача улыбнулась ей с фриком Николаем Должанским – правда, очевидно, что это был всего лишь пиар.

После безуспешных попыток построить любовь Лера Мастерко покинула проект, а вскоре вернулась в родной Новокузнецк.

Лера устроилась менеджером, вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, однако брак вскоре распался.

Поклонники звезды были в шоке, узнав, что экс-участница «Дома-2» родила ребенка. О том, кто стал отцом первенца телезвезды, неизвестно. Бывшая скандалистка теперь не раскрывает подробностей своей личной жизни.