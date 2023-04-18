Помните Леню Филатова из «Диверсанта»? Посмотрите, что с ним стало (фото)

Телезрители точно запомнили актера Алексея Бардукова по роли в фильме «Диверсант». Кинолента появилась на экранах в 2004 году, и на тот момент это был первый опыт артиста в кино. Алексей Бардуков долгое время учился в театральном училище, и именно там режиссеры увидели его амбиции и талант.

Несмотря на большой успех в кинокарьере, в личной жизни у актера все складывалось далеко не идеально.

В 2009 году он заключил брак с актрисой Анной Старшенбаум, но в 2014 после интрижки она ушла от супруга, вернувшись спустя пару месяцев. И в 2017 году пара окончательно рассталась. От брака у Алексея Бардукова есть сын Иван.

Актер много участвует в театральных постановках, продолжает сниматься в кино. Он старается держать себя в форме и ведет активный образ жизни. Возможно, это и есть его секрет молодости и привлекательности.