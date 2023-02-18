Помните Лекс из «Парка Юрского периода?» Посмотрите какой красоткой она стала (фото)

Сегодня публика редко вспоминает об актрисе Ариана Ричардс, но 30 назад она была юной звездой кинематографа, подающей большие надежды. Будучи подростком, в ее фильмографии уже было несколько сериалов, а также полнометражные картины «Дрожь земли» и «Происшествие».

Всего в 14 лет она заполучила роль в «Парке Юрского периода». Девочка сыграла жизнерадостную Лекс Мерфи, которая быстро полюбилась фанатам кинофраншизы и даже появилась в продолжении этой истории.

Но актерский успех Арианы был не самым продолжительным, поскольку в зрелом возрасте она решила стать художницей и теперь развивается именно в этом направлении.

Однако изменения произошли не только в ее карьере. С годами Ричардс стала настоящей красавицей с чарующим взглядом и острыми чертами лица. Она также научилась подчеркивать свой цвет глаз с помощью темных теней и подводки, что делает ее образ еще более привлекательным.