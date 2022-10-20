Помните красавца комиссара Каттани? В этом пожилом старичке вы его не узнаете

36 лет назад в Советском Союзе впервые показали серии остросюжетного детектива «Спрут». Главную роль харизматичного комиссара Каттани доверили итальянцу Микеле Плачидо. Он прекрасно воплотил на экране противоречивого героя, который из цельного и собранного карьериста превращается сначала в коррупционера, а после трагедии с дочерью — в человека, вставшего на путь мести.

Плачидо играл легендарного комиссара на протяжении четырех сезонов мини-сериала. Его образ сделал проект настолько известным, что он существовал и после смерти Каттани с другими героями повествования. Микеле же продолжал сниматься и в Италии, и даже сыграл в российской драме «Афганский излом» режиссера Владимира Бортко. Но повторить популярность «Спрута» ни один из последующих проектов уже не смог.

Сейчас Плачидо уже 76 лет, и он совсем не похож на Каттани. Актер отпустил седую бороду под цвет густой шевелюры. Пять лет назад он заявил об уходе из кино, однако продолжает принимать участие в театральных постановках и увлекается виноделием.