Помните легендарное «Опа гангам стайл»? Вы и не подозревали, о чем эта песня

В 2012 году трек Gangnam Style корейского певца Psy гремел из каждого утюга. Популярности добавил зажигательный клип на эту песню. Многие наугад напевали корейские слова, не задумываясь о смысле. А ведь текст раскрывает серьезные социальные проблемы.

Певец поет о сеульском районе Каннам. Он считается престижным, потому что здесь живет элита города. Однако находятся люди, которые причисляют себя к обитателям этого района, но на самом деле не имеют к нему никакого отношения. Вот такие «понты» и высмеивает Psy в своей сатирической песне. В тексте он осуждает людей, которые стоят из себя элиту, не являясь такой.

Легендарный танец для клипа Psy придумывал целый месяц и делал на него главную ставку. Само видео сняли за пару дней. Автор не гнался за качеством, а делал все нарочито плохо. Он стремился показать неказистость того общества, над которым иронизировал. Труды не прошли даром, и за месяц популярность ролика взлетела до небес. Артист позже признавался, что рассчитывал максимум на признание корейцев.