Помните Лару Назиру из «Клона»? Вот почему за нее переживала вся Бразилия

Очаровательная, но коварная сестра Мухаммеда и Саида, все свободное время посвящавшая поискам мужа — такой запомнилась поклонникам сериала «Клон» Элиане Джардини. Роль Лары Назиры принесла ей известность, когда актрисе было уже за 40. С юных лет она жертвовала ради карьеры всем, но одна трагедия заставила ее покончить со съемками.

Элиане Джардини вышла замуж в 18 лет за актера Паоло Бетти. У пары родилось двое детей. Позже они разведутся. Джардини хотелось построить собственную карьеру и избавиться от имиджа жены успешного артиста Бетти. Но через 20 лет семейное горе объединит их.

Как радовалась Элиане, когда у нее появился внук. И как горевала, когда ему поставили страшный диагноз «острый миеловидный лейкоз». У малыша болели кости, была высокая температура: так раковые клетки поражали костный мозг. Скоро они переключились и на другие ткани, но знаменитая бабушка решила вытащить своего внука с того света во что бы то ни стало.

Несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось: он умер, прожив чуть более полутора лет. Страшная трагедия вынудила Элиане бросить кино и все время посвятить дочери Марианне. В какой-то момент ей потребовалась инвалидная коляска, из-за чего ей сочувствовала вся Бразилия, но актриса справилась с горем. Сейчас исполнительница роли Назиры снова снимается. И верит, что внук смотрит на нее с небес.