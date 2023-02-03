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Помните Лару Назиру из «Клона»? Вот почему за нее переживала вся Бразилия

3 февраля 2023 09:30
Помните Лару Назиру из «Клона»? Вот почему за нее переживала вся Бразилия

Трагедия вынудила актрису отгородиться от внешнего мира и отказаться от кино.

Очаровательная, но коварная сестра Мухаммеда и Саида, все свободное время посвящавшая поискам мужа — такой запомнилась поклонникам сериала «Клон» Элиане Джардини. Роль Лары Назиры принесла ей известность, когда актрисе было уже за 40. С юных лет она жертвовала ради карьеры всем, но одна трагедия заставила ее покончить со съемками.

Элиане Джардини вышла замуж в 18 лет за актера Паоло Бетти. У пары родилось двое детей. Позже они разведутся. Джардини хотелось построить собственную карьеру и избавиться от имиджа жены успешного артиста Бетти. Но через 20 лет семейное горе объединит их.

Помните Лару Назиру из «Клона»? Вот почему за нее переживала вся Бразилия

Как радовалась Элиане, когда у нее появился внук. И как горевала, когда ему поставили страшный диагноз «острый миеловидный лейкоз». У малыша болели кости, была высокая температура: так раковые клетки поражали костный мозг. Скоро они переключились и на другие ткани, но знаменитая бабушка решила вытащить своего внука с того света во что бы то ни стало.

Несмотря на все усилия, спасти малыша не удалось: он умер, прожив чуть более полутора лет. Страшная трагедия вынудила Элиане бросить кино и все время посвятить дочери Марианне. В какой-то момент ей потребовалась инвалидная коляска, из-за чего ей сочувствовала вся Бразилия, но актриса справилась с горем. Сейчас исполнительница роли Назиры снова снимается. И верит, что внук смотрит на нее с небес.

Фото: Кадр из сериала «Клон», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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