Помните Куйбышева из «Брата 2»? Его реальная личность станет огромным сюрпризом

Аркадий Зерский стал героем одной роли. Именно он появился в образе торговца подержанными автомобилями Куйбышева в «Брате 2», который, несмотря на короткое появление на экране, стал настоящей звездой картины. Зрители остались в восторге от яркого персонажа, при этом мало кто знал, как сложилась жизнь артиста.

Как оказалось, Балабанов и Зерский познакомились, когда постановщик искал героев для своего фильма. Он специально пришел на Брайтон-Бич, где живет много эмигрантов из СССР, и встретил там будущего Куйбышева. Режиссер остался под впечатлением от акцента и поведения Зерского, поэтому предложил ему короткую роль в фильме.

Согласно условиям работы, актер не должен был ничего менять в своем облике ради картины. В реальной жизни Зерский разговаривал точно так же и тоже работал продавцом подержанных автомобилей. Единственное, что все-таки изменилось, — внешний вид героя. По ту сторону экрана Зерский выглядел несколько иначе, но режиссер решил сделать его образ более фактурным и переодел в джинсовую куртку и кепку.

«Брат 2» стал единственным появлением талантливого продавца автомобилей на экране. Больше Зерский никогда не снимался в фильмах, а журналистам до сих пор не удается отыскать его на улицах Нью-Йорка.