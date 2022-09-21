Помните кумира подростков Лану Дель Рей? Ужаснетесь, увидев ее сейчас
Артистка не может контролировать собственный вес.
Лана Дель Рей не перестает разочаровывать своих поклонников. За последнее время певица сильно изменилась, причем не в лучшую сторону.
Когда-то звезда очаровывала всех не только своими вокальными данными, но и красотой. Фанатки Ланы были готовы отдать многое, лишь бы хоть немного походить на нее. Теперь такое может сниться поклонницам лишь в страшных снах. Все потому, что знаменитость обзавелась лишними килограммами, что ужасает интернет-пользователей.
Исполнительница признается, что не может держать себя в руках и контролировать свой вес. Звезда старается придерживаться правильного питания, но любовь к жирному мясу, пирожным и коле берет верх. «Ничего не могу поделать», — подытожила звезда, которую теперь мало кто может узнать.
Между тем фанаты сокрушаются из-за того, что артистка запустила себя до такой степени. «Увы, совсем не та, что 10 лет назад. Уже тетя. Но что теперь поделать», «Хочется плакать, глядя на нее», — гласят комментарии в Сети.