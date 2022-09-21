Помните кумира подростков Лану Дель Рей? Ужаснетесь, увидев ее сейчас

Лана Дель Рей не перестает разочаровывать своих поклонников. За последнее время певица сильно изменилась, причем не в лучшую сторону.

Когда-то звезда очаровывала всех не только своими вокальными данными, но и красотой. Фанатки Ланы были готовы отдать многое, лишь бы хоть немного походить на нее. Теперь такое может сниться поклонницам лишь в страшных снах. Все потому, что знаменитость обзавелась лишними килограммами, что ужасает интернет-пользователей.

Исполнительница признается, что не может держать себя в руках и контролировать свой вес. Звезда старается придерживаться правильного питания, но любовь к жирному мясу, пирожным и коле берет верх. «Ничего не могу поделать», — подытожила звезда, которую теперь мало кто может узнать.

Между тем фанаты сокрушаются из-за того, что артистка запустила себя до такой степени. «Увы, совсем не та, что 10 лет назад. Уже тетя. Но что теперь поделать», «Хочется плакать, глядя на нее», — гласят комментарии в Сети.