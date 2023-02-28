Помните кудрявого красавчика из сериала «Во имя любви»? Годы жестоко с ним обошлись (фото)

Бразильская новелла «Во имя любви» была принята россиянками с восторгом. Зрительницы с замиранием сердца следили за отношениями ключевой пары — Марсело и Эдуарды. Что стало с исполнителем главной роли столько лет спустя?

Капризного наследника богатого семейства сыграл красавец-актер Фабио Ассунсон. Свою карьеру он начал в 19 лет, когда стал сниматься в мыльных операх. Уже после первых ролей за Фабио закрепилось амплуа героя-любовника. И это неудивительно, учитывая его внешние данные: мужественная фигура, голубые глаза, кудрявые волосы и пухлые губы.

В России он стал знаменит после сериала «Роковое наследство», а нашумевшая новелла «Во имя любви» закрепила мировую популярность Фабио. Однако успех настолько вскружил голову актеру, что он не справился с этим испытанием.

Ассунсон подсел на запрещенные препараты и начал пить. Он дошел до того, что физически не мог играть в театре и кино из-за своего состояния. Фабио пришлось лечь в клинику, чтобы избавиться от зависимости. Актер одержал победу над недугом, однако следы бурной молодости отпечатались на его лице. Ассунсон постарел раньше времени, и из кудрявого красавца он превратился седого старика с глубокими морщинами. Сегодня в свой 51 год он выглядит на 60-65 лет.