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Помните кудряшку из рекламы йогурта? Не поверите, чья она внучка и как выглядит сейчас

15 июня 2023 15:15
Помните кудряшку из рекламы йогурта? Не поверите, чья она внучка и как выглядит сейчас

Юная артистка не сразу определилась с профессией.

В 90-е на экраны вышла умилительная реклама йогурта «Фруттис», главной героиней которой стала очаровательная кудрявая девочка. В ролике малышка гладит себя по животу, приговаривая: «Фруттис Тутис». Ее сыграла Софья Евстигнеева, и многим интересно узнать, что же с ней сейчас.

Юная артистка оказалась внучкой известного советского актера Евгения Евстигнеева. Поначалу Софья не хотела связывать жизнь с кино или театром, поскольку питала страсть к бальным танцам, которыми занималась профессионально.

И все же от судьбы не убежишь. Отношение к актерству Софья изменила после того, как получила роль в постановке «Анархия». Тогда она решила, что рождена для сцены.

Знаменитость поступила в Школу-студию МХАТ и вскоре дебютировала в кино. Актриса пользуется спросом у режиссеров: Евстигнеева продолжает активно сниматься и выходит на театральную сцену.

Помните кудряшку из рекламы йогурта? Не поверите, чья она внучка и как выглядит сейчас

Фото: Кадр YouTube «Архив Рекламы», кадр из сериала «Ловец снов», Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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