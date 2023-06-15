Помните кудряшку из рекламы йогурта? Не поверите, чья она внучка и как выглядит сейчас

В 90-е на экраны вышла умилительная реклама йогурта «Фруттис», главной героиней которой стала очаровательная кудрявая девочка. В ролике малышка гладит себя по животу, приговаривая: «Фруттис Тутис». Ее сыграла Софья Евстигнеева, и многим интересно узнать, что же с ней сейчас.

Юная артистка оказалась внучкой известного советского актера Евгения Евстигнеева. Поначалу Софья не хотела связывать жизнь с кино или театром, поскольку питала страсть к бальным танцам, которыми занималась профессионально.

И все же от судьбы не убежишь. Отношение к актерству Софья изменила после того, как получила роль в постановке «Анархия». Тогда она решила, что рождена для сцены.

Знаменитость поступила в Школу-студию МХАТ и вскоре дебютировала в кино. Актриса пользуется спросом у режиссеров: Евстигнеева продолжает активно сниматься и выходит на театральную сцену.