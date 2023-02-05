Помните кудряшку из рекламы йогурта «Фруттис»? Вы никогда не поверите, чьей внучкой она оказалась (фото сейчас)

Попав на телеэкраны в раннем возрасте, дети сразу обращают на себя внимание публики и умиляют зрителей. Однако юным артистам бывает сложно удержаться в этой индустрии.

Маленькой Софье повезло чуть больше и реклама йогурта «Фруттис» не стала для неё единственным проектом.

Светловолосой девочке приходилось перед съемками этого ролика сидеть в кресле парикмахера, чтобы добиться эффектных кудряшек. Многие зрители запомнили ее именно благодаря милой причёске.

Но даже без таких локонов ей было несложно утвердиться в кинематографе, поскольку она родилась в актёрской семье.

Дедушкой Софьи был Евгений Евстигнеев, известный по фильму «Собачье сердце». Малышка унаследовала невероятный артистизм и тягу к актерскому мастерству. А повзрослев, она стала настоящей красавицей. У девушки утонченные черты лица и выразительные карие глаза. В сочетании с природной харизмой такая внешность буквально зачаровывает зрителей.