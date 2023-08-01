Помните Ксюшу Шаталину? Вот какой в итоге выросла вредная падчерица Заворотнюк

Ирина Андреева стала известной в очень юном возрасте — в 10 лет девочка сыграла в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня». Девочке прочили актерскую карьеру, но она сделала другой жизненный выбор.

Сериал «Моя прекрасная няня» вышел на экраны около двадцати лет назад. Ирина сыграла в нем роль младшей дочери Максима Шаталина, эрудированной и беспокойной Ксюши. Зрители просто обожали эту очаровательную малышку.

В этом году Ирине исполняется 30 лет. После 2008 года она больше не появлялась на экране. Девушка окончила школу и отправилась в Лондон, чтобы учиться в Королевском колледже. Она активно путешествует по миру и делится своей жизнью в социальных сетях с подписчиками.

За прошедшие годы Андреева сильно изменилась: она сменила натуральный русый цвет на яркий платиновый блонд и стала настоящей красоткой. В этой шикарной молодой женщине сложно узнать ту чопорную малышку, которой ее запомнили поклонники сериала.