Помните крылатую фразу «Здесь вам не тут!»? Ее автор вас удивит

Многие помнят фразы:

«Ты зачем усы сбрил, дурик?», «Вот, будете у нас на Колыме… Будете у нас на Колыме — милости просим», «Здесь вам не тут!», прозвучавшие в любимых советских комедиях. Мало кто знает, что их произносит советский актер Роман Филиппов.

Филиппов мечтал о главных ролях, но стал мастером эпизодов – его можно увидеть в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Любовь земная», «Сибириада», «Возьми меня с собой», «Доходное место», «Чародеи», «Петр Великий», «Сувенир для прокурора» и во множество других картин.

Но главной ролью для артиста стал Дед Мороз. Филиппов 20 лет был главным новогодним волшебником в Кремле. На «Главную елку страны» привозили как внуков и правнуков членов политбюро и ЦК, так и совершенно обычных детей, которых Роман Филиппов научил верить в чудеса.