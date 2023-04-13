Помните Круглого из «Брата»? Он изменился до неузнаваемости (фото)

Мурзин Сергей Викторович — один из наиболее известных российских актеров, театральных режиссеров и артистов эстрады, сыгравший роль бандита в известном фильме «Брат».

Прежде чем рассказать о внешних изменениях актера, стоит рассмотреть его личную жизнь, которая значительно может влиять на эти изменения. Всего за жизнь у Сергея было три брака. Его женами были самые разные девушки: актриса кино Ксения Христич, Татьяна, от которой у Сергея есть ребенок Кирилл, а последней женой стала Анна, актриса кино. Сейчас у них есть общий ребенок — красивая девочка по имени Варвара.

Стоит отметить и изменения во внешности у актера. Наверняка ярые фанаты фильма «Брат» помнят его как статного мужчину, сыгравшего роль бандита. Лысый мужчина с невероятной харизмой, подкачанное тело и брутальная внешность.

Сейчас, глядя на его внешний вид, важно отметить, что он не потерял свою мужественность. С возрастом он стал более брутальным, что дает ему возможность развиваться в киносфере и играть новые роли. Однако многие фанаты до сих пор не понимают, почему ему удается так хорошо играть роли бандитов. Может, все дело в брутальности и мужественности?